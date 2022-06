Communiqué Le CROEC & la CGSS renouvellent leur collaboration

Lors de la Journée annuelle du Club Social des Experts comptables du 17 Juin 2022, la CGSS de la Réunion et le CROEC ont signé un avenant à leur convention initiale de partenariat datant du 10 février 2015. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 14:16

Cet avenant réaffirme la volonté de la CGSS et du CROEC à poursuivre la démarche d’amélioration et d’individualisation du service rendu au public commun (entreprises et travailleurs indépendants…), initiée depuis la signature de la convention initiale. Il s’agit de renforcer les échanges sur les sujets d’actualité et la conduite de projets au bénéfice des entreprises de notre territoire.



Les différents axes de collaboration sont :



- La mise en place d’un canal de communication et de collaboration privilégié entre les partenaires, Cette action vise à appuyer la mission de conseil de l’Ordre des experts comptables par un accompagnement attentionné de la CGSS.



- La prévention des difficultés des entreprises, par un examen concerté des situations fragiles ou complexes, L’expert-comptable d'une entreprise peut être le premier détecteur des situations fragiles auxquelles se trouve confronté un chef d'entreprise. En recherche de solution, ce professionnel peut être amené à solliciter la CGSS.



- Le partage d’information et une veille réglementaire dans l’intérêt des cotisants, Afin de sécuriser l'information du public et faciliter les démarches du client, apporter l'information idoine et actualisée au cotisant de manière rapide et agile.



- L’organisation conjointe d’évènements permettant la valorisation de ce partenariat, Il s’agit de valoriser un travail en collaboration dans l'intérêt de la Profession comptable et des clients qu'elle accompagne.



Des actions concrètes :



- Webinaire CGSS / CROEC « soyons concret » du 8 décembre 2021 :

- La notification du taux AT-MP obligatoirement en version dématérialisée à partir du 1er janvier 2022

- La DSN évènementielle

- L’application de l’« indemnité inflation »



- Webinaire « mesures de soutien aux entreprises » en septembre 2020 sur le mode opératoire des exonérations, mais également sur celui des échéanciers de règlement des cotisations COVID non payées



- Webinaire CGSS / CROEC sur la Loi de Financement de Sécurité Sociale du 01 Mars 2022



- La participation systématique de la CGSS à cette Journée annuelle du Club Social



- La participation systématique de la CGSS aux Rencontres de la Profession comptable en novembre de chaque année « le campus de la Profession Comptable de La Réunion »



"Je suis convaincu, qu’en cette période de crise sanitaire/ crise Ukrainienne où l’accompagnement s’avère crucial, la convergence de nos missions participe à favoriser le maintien ou la relance des entreprises de notre territoire en leur faisant profiter des dispositifs existants et en leur offrant une qualité de service homogène. C’est évidemment pour la CGSS une grande fierté de poursuivre ce partenariat qui s’inscrit dans la durée et profite à chacun." Benoît SERIO, Directeur de la CGSS