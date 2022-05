A la Une .. Le CRIJ Réunion veut sensibiliser les jeunes sur les addictions

Le Centre régional information jeunesse (CRIJ) Réunion organise une visioconférence afin d’informer et sensibiliser les jeunes sur les risques d’addictions et le bien-être. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 08:17

Le communiqué :



Afin de sensibiliser le public à l’importance de prendre soin de sa santé et de son bien-être, le CRIJ Réunion organise avec ses partenaires le CIDJ, Association Réunionnaise de Prévention des Risques liés à la Sexualité (ARPS Réunion), Sextuoze, Kozé Jeunes et Addictions France, une édition dématérialisée de son CRIJ Ta Vie « Santé & Addictions ! », le jeudi 19 mai 2022 de 10h à 12h, en direct via Zoom et sur sa page Facebook @CRIJ974.



Dans le cadre de sa mission d’information jeunesse, le CRIJ organise un évènement 100% en ligne pour échanger sur les thèmes de la santé et des addictions. Le rendez-vous est fixé pour le jeudi 19 mai de 10h à 12h dans le cadre du CRIJ Ta Vie « Santé & Addictions ! ».

Pour que le plus grand nombre de jeunes puissent y participer, cette édition se fera de façon dématérialisée et sera donc accessible à distance, en se connectant sur la page Facebook du CRIJ au lien suivant :



Lors de ce live, le public aura accès aux présentations des partenaires présents : CIDJ, Association Réunionnaise de Prévention des Risques liés à la Sexualité (ARPS Réunion), Sextuoze, Kozé Jeunes, Addictions France.

Le public pourra recevoir des conseils utiles sur les sujets liés à la lutte contre les addictions, la santé, le bien être, que ce soit pour eux ou l'un de leurs proches.



Comme l’explique Ludivine HOAREAU, Responsable d’accueil au CRIJ Réunion « La santé et la prévention des addictions font partie des sujets d’information du CRIJ. Nous souhaitons partager une information éclairée sur ces thématiques, afin que chacun puisse être averti des risques, des dérives, mais aussi trouver des solutions existantes sur le territoire ».



Infos pratiques :

Pour avoir plus d’informations sur cet évènement ou connaître les prochains évènements organisés par le CRIJ Réunion : 0262 20 98 20 ou accueil@crij-reunion.com ou encore

