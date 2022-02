Le CRGT annonce une "probable" fermeture de la Route du Littoral cet après-midi jusqu'au moins vendredi soir

Le CRGT vous informe que suite à la dégradation des conditions météorologiques entraînée par le cyclone Batsirai et la présence de houle sur la Route du Littoral qui va aller en augmentant, sa fermeture deviendra nécessaire, probablement dans le courant de l’après-midi de ce mercredi 2 février, et ce jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques annoncée vendredi soir ou samedi matin.



Nous vous conseillons de limiter vos déplacements sur le secteur et vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.