Le CITI du TCO présente le tout premier Comité Emballages de La Réunion

Au centre du débat, des propositions et des solutions ont été évoquées entre les différents acteurs du cycle de vie des emballages : fabricants, importateurs, utilisateurs/metteurs en marché de produits, centre de tri, collectivités, associations d’entreprise … Ce sujet est dit sensible en raison de son impact sur l’environnement et sur les enjeux de société en termes d’innovation, de gestion de déchets et d’emplois. Il est donc urgent de porter une réflexion sur la question du juste emballage, sur nos habitudes de consommation afin de réduire à la source la production du conditionnement.

Des sujets prioritaires ont été évoqués par les acteurs présents sur les différents ateliers proposés lors de cette séquence. De ces échanges, un cycle de vie a été mis en lumière « de la conception au devenir de l’emballage ». Un travail collectif qui a permis de soulever des interrogations sur :

L’utilité, le réemploi et l’optimisation de l’emballage en privilégiant plutôt le conditionnement collectif qu’individuel ;

L’élaboration de fiches de bonnes pratiques permettant la mise en réseau, la réalisation d’une cartographie des acteurs de l’emballage ou encore l’innovation des projets éco-conceptions ;

La mise en place des groupes de travail afin d’avancer collectivement, de réunir des entités, de diffuser au mieux les informations dans le tri des déchets et d’adapter au mieux la réglementation au territoire ultra marin ;

La création d’un comité de pilotage pour développer le réseautage au niveau des entreprises.