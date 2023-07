"Le CIOM, une nouvelle feuille de route mais une omission flagrante, la question institutionnelle"

Le comité interministériel des Outre-Mer s’est réuni ce mardi 18 juillet 2023 à Matignon sous l’égide de La Première Ministre Elisabeth Borne. Ce comité longtemps repoussé a réuni pas moins de 17 ministres du gouvernement qui étaient tous mobilisés sur la question des OutreMer et des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la vie quotidienne des ultramarins. Il faut souligner que le CIOM a le mérite de réunir les différents ministères sur les problématiques outre-mer afin de proposer des mesures adaptées et cohérentes pour les territoires. Il a été annoncé une réunion annuelle de suivi des mesures et cela va dans le bon sens.



Les propositions liées à la vie chère, au mal logement, à la vulnérabilité de la vie, à la jeunesse, aux infrastructures vont dans le sens de l’amélioration même si désormais les forces en présence doivent travailler de concert afin de veiller au déploiement effectif de ces mesures. Pour ma part, je salue les annonces liées au logement, notamment à travers l’élargissement du crédit d’impôt, qui ne peut que favoriser la création de logements sur le territoire.



Néanmoins, Le Président de la République a indiqué lors des Assises des Outre-Mer en 2018, que « toute politique conçue, pensée et vécue comme mettant les ultramarins en situation de minorité ou d’irresponsabilité est vouée à l’échec ». Il a même explicité que la responsabilité partagée devait être clé du succès. Force est de constater que suite à ces propos et cette prise de position, la question de la gouvernance locale, des compétences des collectivités, est malheureusement toujours omise ou volontairement oubliée.



En tant que Maire, je constate chaque jour les incohérences liées à l’enchevêtrement des compétences et les interférences entre les collectivités qui composent le territoire. Il n’est pas question de centralisation intercommunale qui n’aurait de sens dans des communes réunionnaises aussi vastes et peuplés. Il est question de clarification, d’efficience et d’efficacité. Je regrette que la question institutionnelle intrinsèquement liée à la gouvernance ne soit pas abordée. Elle faciliterait la lisibilité et permettrait de redonner confiance.



Nous, élus locaux, nous voulons prendre pleinement la responsabilité qui est la nôtre dans le développement du territoire, cela impose une simplification de notre modèle locale. Certains se félicitent de leur survie alors que d’autres se préoccupent des vraies dossiers du territoire, les dossiers qui permettent à chaque réunionnais de prétendre demain à plus de dignité, plus de responsabilités et plus de succès quand on connait les défis immenses à relever !