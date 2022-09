Communiqué Le CIAP de l'Entre-Deux : Un projet "ambitieux"

La mairie de L'Entre-Deux en a dévoilé un peu plus sur son projet de Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Le CIAP s'inscrit dans le programme "Petites villes de demain". Par NP - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 13:32

" Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un équipement culturel de proximité gratuit ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville ou du pays concerné".



En France il en existe quelques dizaines, à la Réunion aucun (DACOI).



Le rôle du CIAP est de mettre en valeur les ressources architecturales, patrimoniales et paysagères du territoire en vue de favoriser un développement culturel profitable à tous.



L’occasion pour le Maire Bachil Valy, en présence de la Directrice de la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion Marie Jo Lo Thong, de déclarer : "Aujourd’hui, c’est un moment historique très important. Car il s’agit de mettre en place un projet de manière collective dans notre petite ville créole de demain, avec toute la force qui anime chacun d’entre nous.



Je suis convaincu que le CIAP franchira les océans et sera une délivrance à l’échelle universelle. Nous qui sommes conscients de nos racines, de notre multiculturalité dans ce monde qui connaît de grands bouleversements sociétaux, sociaux, économiques, culturels et cultuels. Avec ma petite expérience d’élu local depuis 20 ans, je suis le magistrat de cette ville l’Entre-Deux. Mon combat a toujours été de préserver l’authenticité et notre architecture ; de valoriser notre art de vivre ; de défendre ardemment la ruralité et notre vivre-ensemble, si chers à nos yeux. La question est de savoir comment, dans un esprit de partage, contribuer à développer nos atouts dans l’intérêt général ?", s’est interrogé l’édile, avant d’inviter l’assemblée à prendre part aux échanges.



Un projet ambitieux qui sans nul doute prendra en compte toute la dimension économique du territoire de La réunion.