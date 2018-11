Le CHU se mobilise pour la Journée Européenne d’information sur les antibiotiques

La résistance aux antibiotiques représente une menace de plus en plus sérieuse pour la santé mondiale et le développement humain. Si nous ne prenons pas des mesures d’urgence, nous entrerons bientôt dans une ère post antibiotique dans laquelle des infections courantes et de petites blessures seront à nouveau mortelles.



Le 18 Novembre 2018, à l’occasion de la Journée Européenne d’information sur les antibiotiques, la FELIN (Fédération de Lutte contre les Infections Nosocomiales) et le CPIAS-OI (Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins de l’Océan Indien) organisent une manifestation, pour permettre au grand public de découvrir comment chacun, à son niveau, peut jouer un rôle.



Jeunes, Séniors, Parents, enfants, professionnels de la santé, de l’agriculture pourront rencontrer des professionnels de l'infection pour poser des questions, écouter des interviews, découvrir ce qu’est l’antibiorésistance, son évolution et que faire pour la contrer.



Nous avons le plaisir de vous convier à cette journée le dimanche 18 novembre de 10h à 15h, au Jardin de l’Etat à Saint-Denis.