A la Une .. Le CHU ouvre ses centres de vaccination Nord et Sud pour les publics prioritaires

Le CHU de La Réunion a ouvert les portes de ses deux centres de vaccination anti-covid de Saint-Denis et Saint-Pierre pour les personnes âgées et vulnérables. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 18:24 | Lu 191 fois

Le CHU de La Réunion annonce l’ouverture de ses deux centres de vaccination anti-covid ce jeudi. Des personnes âgées de plus de 75 ans et d’autres présentant certaines pathologies ont été accueillies dans les centres de vaccination, du Nord au CHU Felix Guyon, et du Sud à Saint-Pierre.



"Je suis une personne à risque, je me vaccine pour me protéger et protéger les autres aussi", affirme Michel. Il a été un des premiers accueillis.



Lieux :

Centre de vaccination Nord : Site Félix Guyon à proximité des urgences

Centre de vaccination Sud : Saint-Pierre (Bloc L – étage technique – Centre de dépistage Covid-19)



Horaires :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h





Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur