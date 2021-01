Communiqué Le CHU lance sa campagne de vaccination pour son personnel prioritaire

La deuxième phase de la campagne de vaccination a débuté ce mardi. Elle concerne les professionnels de Santé de plus de 50 ans ou présentant des fragilités. Le CHU a donc commencé la campagne pour son personnel. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 17:49 | Lu 107 fois

Le communiqué du CHU:



CHU de La Réunion : Lancement de la campagne de vaccination COVID-19 pour les professionnels hospitaliers prioritaires Après la première phase de vaccination destinée aux résidents et personnels des EHPAD ce vendredi 15 janvier, le lancement de la campagne de vaccination pour les professionnels hospitaliers du CHU de La Réunion de plus de 50 ans ou présentant des fragilités a démarré ce matin.



Un lancement de campagne organisé dans la bonne humeur et placé sous le signe de l’espoir, de la collaboration et de l’entraide.



Nous souhaitons tout particulièrement un joyeux anniversaire aux Professeurs Frédérique SAUVAT, Présidente de la CME du CHU de La Réunion et Bérénice DORAY, cheffe du service de génétique du CHU de La Réunion et Doyenne par intérim de l’UFR Santé qui ont souhaité marquer cette date si spéciale en se faisant vacciner contre la COVID-19.