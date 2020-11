Le CHU fait le point sur ses soignants contaminés par le Coronavirus

Communiqué du CHU: Accompagnement des professionnels du CHU positifs à la COVID19



Le virus SARS-COV-2 circulant activement au sein de la population générale, les professionnels du CHU sont naturellement exposés à un risque de contamination comme tout un chacun dans le cadre de leur activité courante, mais ils le sont davantage encore du fait de leur activité professionnelle, notamment lorsqu’ils exercent dans des services accueillant des patients atteints de la COVID-19.



Depuis le mois de mai 2020, le port du masque est obligatoire pour tous les agents du CHU, mais également pour les patients et visiteurs. Des équipements de protection individuelle complémentaires sont aussi imposés dans les protocoles internes du CHU, dans le cadre de procédures adaptées, pour chaque acte de soins et en fonction des risques d’exposition dans certains services de soins.



Le CHU tient à préciser que le nombre de contaminations de professionnels diffusé il y a quelques jours représente le cumulé depuis mars 2020, qui s’établit désormais à une soixante de cas. Ce chiffre est donc relativement contenu au regard de la forte circulation

épidémique à la Réunion depuis le mois d’août, voire depuis le début de la crise COVID en mars. Le nombre de contaminations sur le lieu de travail est actuellement en cours de recensement par la médecine du travail du CHU.



Contact tracing en interne et imputabilité au service



En effet, le dispositif de « contact tracing » mis en œuvre par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du CHU pour chaque cas suspect de contamination, permet d’en analyser les causes probables et de prévenir l’apparition ou l’extension de « clusters » au sein des services de soins, en procédant notamment à des « évictions » ou des surveillances de salariés en lien étroit avec la médecine du travail

et la Direction des Ressources Humaines.



De plus, chaque salarié ayant contracté le SARS-COV-2 lors de son activité professionnelle renseigne un formulaire d’exposition professionnelle en vue d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service et a la possibilité de l’accompagner d’une déclaration d’accident du travail.



En cas de test PCR positif dans le cadre d’une contamination professionnelle, le salarié est placé en Congé d’Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) pendant la durée de son arrêt de travail et une décision de reconnaissance d’imputabilité au service lui est alors transmise.



Le CHU de la Réunion est résolument engagé pour la protection de ses salariés et s’est organisé pour accueillir les patients réunionnais en toute sécurité.



Le CHU tient enfin à rassurer la population réunionnaise face à ce type de messages qui peuvent avoir un effet anxiogène en rappelant son attention toute particulière à la protection de la santé de ses salariés, tout autant qu’à la sécurité de ses patients, lesquels sont étroitement liés.



Des circuits spécifiques et sécurisés ont été mis en place dans chaque service du CHU permettant aux patients d’être pris en charge en toute sécurité.



Nous rappelons aux patients de ne surtout pas renoncer à leurs soins dans cette période complexe.



Devant l’augmentation de la circulation du virus à La Réunion, soyons tous responsables et continuons à nous protéger en portant le masque et en respectant les gestes barrières conformément aux consignes des autorités.