Le CHU de La Réunion visé par des hackers : "La cyberattaque est contenue"

La cyberattaque dont a été victime le CHU de La Réunion et les risques d’extensions sont contenus suite à l’intervention rapide des équipes de la direction des systèmes d’information, du responsable de la sécurité des systèmes d’information, en lien avec les autorités régionales et nationales.



Le CHU de La Réunion maintient les mesures de protection ainsi qu’un niveau de vigilance et de surveillance accrues jusqu’au 17 février, le temps de finaliser les investigations numériques et de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires. Cette période pourra être reconduite selon les résultats des investigations.



Ces mesures s’inscrivent dans un plan de correction contenant des actions structurantes qui seront conduites dans les semaines qui viennent afin de renforcer durablement le niveau de sécurité des systèmes numériques des établissements de santé du GHT de La Réunion, avec l’appui de l’ARS de La Réunion.