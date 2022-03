Le CHU de La Réunion se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’obésité

L’obésité est un enjeu majeur de santé publique à La Réunion : Près d’un réunionnais sur deux est actuellement en situation de surpoids ou obèse. Pour combattre ce fléau, le CHU de La Réunion proposera, à l’occasion, de la Journée mondiale de lutte contre l’obésité, des dépistages gratuits ainsi que la possibilité de s’entretenir avec un professionnel afin de sensibiliser le public sur cette problématique ancrée sur le territoire local.



Près d’un réunionnais sur deux en surpoids ou obèse



Aujourd’hui, à La Réunion, près d’un réunionnais sur deux se trouve en situation de surpoids ou obèse. L’obésité est de plus en plus précoce sur l’île et est souvent couplée à des comorbidités chez de nombreux patients comme le diabète ou l’hypertension artérielle. On distingue deux types d’obésités :



- L’obésité dite commune qui concerne l’immense majorité des patients (environ 95% des cas)

- L’obésité dite monogénique (5% des cas)



Comparativement au reste du monde, le nombre de patients atteints d'obésités monogéniques est plus important à la Réunion du fait de l'insularité du territoire (moins de brassage de population qu'en Europe). A ce jour, on compte une dizaine de patients diagnostiquée avec une mutation homozygote du récepteur de leptine (homozygote : mutation présente sur la totalité de leur patrimoine génétique) sur l’île. La fréquence de l'obésité et du surpoids étant importante sur l'île, cette mutation génétique pourrait être en cause chez un grand nombre de patients obèses ou en surpoids. Cette mutation provoque l'absence de sensation de satiété et conduit au développement de troubles du comportement alimentaire à type d'hyperphagie. Malheureusement, les prises en charges médicales classiques ou chirurgicales (chirurgies bariatriques) ne fonctionnent pas pour traiter ces

obésités monogéniques.



Dans le cadre d'un essai clinique, quatre réunionnais (un adultes et trois enfants) porteurs de la mutation ont pu bénéficier depuis 3 ans d'un traitement appelé setmélanotide sous forme d'injections quotidiennes. Ce traitement permet de restaurer la sensation de satiété qui est absente chez ces patients pour des résultats impressionnants : Ce traitement a permis une perte de poids d'environ 40% du poids initial! Cette perte de poids a conduit à une amélioration considérable la qualité de vie de ces patients (moins de

comorbidités liées à l'obésité, reprise des activités professionnelles, amélioration des interactions sociales).



Ce traitement sera mis sur le marché dans les mois à venir et sera disponible dans des centres de références de l'obésité (CSO) dès la fin de l’année 2022. Pour les patients déjà diagnostiqués avec la mutation, de démarches sont en cours afin de bénéficier du traitement dès mars 2022 par le biais d’une autorisation exceptionnelle.



Le setmélanotide sera également disponible pour d'autres types de mutations impliquant des obésités sévères comme le Bardet Biedl Syndrome qui connait également une mutation dite "réunionnaise" et pour laquelle les patients sont en attente de solution pour leur obésité.



Dépistage gratuit et entretien avec un professionnel de santé



A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’obésité du 4 mars 2022, le CHU de La Réunion se mobilise de façon exceptionnelle afin de sensibiliser encore davantage la population à cette problématique très présente sur le territoire.

Un dépistage gratuit et un entretien avec un professionnel de santé seront proposés au CHU Félix Guyon, dans l’Atrium (niveau 4), de Saint-Denis le vendredi 4 mars 2022 entre 9h30 et 15h.