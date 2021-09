A la Une .. Le CHU de La Réunion parmi les meilleurs hôpitaux de France dans 15 spécialités

Comme chaque année, l’hebdomadaire Le Point a publié son palmarès des hôpitaux et cliniques de France. Cette enquête a mis en lumière l’excellence des compétences présentes au CHU de La Réunion, notamment au sein de 15 spécialités pour lesquelles le CHU occupe le haut du classement national. Par NP - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 17:56

Cette enquête, qui a porté sur 1400 hôpitaux et cliniques et France, a produit 136 classements dont 133 concernent la médecine et la chirurgie et 3 la santé mentale.



Dans cette enquête, le CHU de La Réunion s’illustre via le classement d’une quinzaine de spécialités, avec 9 mentions pour le centre hospitalier Félix Guyon et 7 mentions pour les sites Sud.



CHU Félix Guyon :

- Traumatologie de la face : 33ème place sur les 321 hôpitaux interrogés ayant pris en charge des traumatismes maxillo-faciaux

- Chirurgie maxillo-faciale : 47ème sur les 493 hôpitaux interrogés pratiquant des interventions sur la face, les maxillaires et la cavité buccale

- Endocrinilogie de l'enfant et de l'adolescent : 30ème sur les 370 hôpitaux interrogés traitant les pathologies des glandes hormonales chez l'enfant

- Fibrome utérin : 36ème sur les 399 hôpitaux interrogés prenant en charge des fribomes de l'utérus

- Endométriose : 12ème sur les 393 hôpitaux interrogés pratiquant la chirurgie de l'endométriose

- Leucémie de l'enfant et de l'adolescent : 16ème sur les 187 hôpitaux interrogés ayant pris en charge les enfants et adolescents atteints de leucémies aigües

 Lymphome pédiatrique : 14ème sur les 152 hôpitaux interrogés ayant pris en

charge les enfants et adolescents atteints de lymphomes

 Infractus du myocarde : 32ème sur les 710 hôpitaux interrogés ayant pris en

charge les infractus du myocarde en urgence

 Chirurgie cardiaque adulte : 28ème sur les 38 hôpitaux interrogés pratiquant la

chirurgie cardiaque



CHU Sud Réunion :

- Chirurgie du dos Adulte : 43ème sur les 211 hôpitaux interrogés pratiquant la chirurgie de la colonne vertébrale chez l'adulte

- Traumatisme crânien : 24ème sur les 63 hôpitaux interrogés réalisant des actes de neurochirurgie sur des patients atteints de traumatisme crânien

- Endocrinologie Adulte : 40ème sur les 688 hôpitaux interrogés traitant les pathologies des glandes hormonales chez l'adulte

- Fibrome utérin : 29ème sur les 399 hôpitaux interrogés prenant en charge des fibromes de l'utérus

- Cancer de l'utérus : 9ème sur les 390 hôpitaux interrogés opérant des cancers de l'utérus

- Cancer ORL : 34ème sur les 276 hôpitaux interrogés prenant en charge les cancers ORL

- Stimulateurs cardiaque : 29ème sur les 331 hôpitaux corrigeant les troubles du rythme cardiaque par la pose d'un stimulateur, par défibrillateur ou par des traitements électriques intracardiaques



Ce palmarès souligne, une nouvelle fois, l’engagement du CHU de La Réunion dans sa volonté de développer et maintenir une qualité de soins au plus haut niveau dans l’ensemble des spécialités offertes sur ses sites.





