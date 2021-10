A la Une . Le CHU de La Réunion parmi les établissements les plus prisés par les internes en médecine

Avec un bond de 7 places au classement réalisé chaque année par le magazine What’s Up Doc ?, le CHU de La Réunion occupe, cette année, la 4ème place dans le classement des établissements les plus prisés par les internes en médecine, devant l’AP-HM et même l’AP-HP ! Lionel CALENGE, Directeur Général du CHU de La Réunion, et le Pr. Peter VON THEOBALD, Président de la CME, se félicitent de cet excellent classement qui témoigne, une nouvelle fois, de l'attractivité et du rayonnement du CHU de La Réunion sur le plan national. Par NP - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 16:49

Plusieurs facteurs l’expliquent, selon le Pr Arnaud Winer, vice-doyen en charge de la formation à l'UFR Santé de l'Université de La Réunion : « d'abord, il apparaît que le CHU et l'UFR Santé de la Réunion sont attractifs, comme en témoigne le haut du classement pour 16 des spécialités proposées. Le CHU de La Réunion occupe même la première place en médecine physique et de réadaptation, et en psychiatrie, commenteil. Aussi, nous avons la chance d'évoluer au sein d'une structure à échelle humaine, ce qui permet un encadrement et un suivi personnalisé de la formation de l'ensemble de nos internes. Ce bon classement s'explique également par la synergie entre la médecine hospitalière et libérale dans la formation qui ne se limite donc pas uniquement au cadre universitaire. Nous disposons au CHU de La Réunion d'un plateau technique du plus haut niveau, de robots chirurgicaux et de projets médicaux motivants pour de jeunes praticiens. Enfin, le CHU dispose d'un Centre de simulation en santé qui, par des mises en situations répétées, permet une réelle montée en compétence des jeunes médecins accueillis ». Retrouvez le classement complet ici : https://www.whatsupdoclemag.fr/classement/2021-2022/etablissements