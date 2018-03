Santé Le CHU de La Réunion ne figure plus dans le classement des meilleurs hôpitaux de France Le magazine Le Point vient de publier son traditionnel classement des 50 meilleurs hôpitaux publics et cliniques privées de France. Le CHU de La Réunion ne fait plus partie de son palmarès.

L’année dernière le centre hospitalier de La Réunion avait pour la première fois fait son entrée à la 43e place. Cette année, il n’est plus dans le Top 50 du magazine Le Point des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Le CHU de Bordeaux arrive en première position suivi du CHU de Lille et celui de Toulouse.



Outre ce palmarès pour les hôpitaux et cliniques, l’hebdomadaire a réalisé un classement de 66 disciplines médicales et chirurgicales. Le CHU Sud Réunion figure ainsi à la 42e place pour le traitement des accidents avec une note de 15,92 sur 20. Il obtient la 22e position pour la traumatologie de la face. Le CHU Félix Guyon est lui classé à la 11e place avec une note de 16,45 pour la pédiatrie.



Le Point, depuis 19 ans, travaille "en toute indépendance" à un classement des meilleurs hôpitaux et cliniques de France sans qu’ "aucun accord avec le ministère de la Santé ou l’une de ses agences" ne soit conclu, assure le magazine.



Un questionnaire a ainsi été envoyé en février 2016 à près de 1200 établissements privés et publics non lucratifs et à but commercial avec notamment pour questions les moyens humains et équipements dont ils disposent. Ces moyens "garantissent un niveau plus ou moins élevé de sécurité et de qualité de soins en chirurgie cardiologie, cancérologie et autres spécialités médicales". Un peu plus de la moitié des établissements ont répondu.



Différents critères d'analyse ont été pris en compte par l'hebdomadaire: l'activité, la notoriété, la technicité, la spécialisation, ou encore l'évaluation de la mortalité.

