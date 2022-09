Communiqué Le CHU de La Réunion devient le premier CHU de France labellisé Maternys !

Voici le communiqué du CHU de La Réunion au sujet de l'attribution du label Maternys : Par NP - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 15:07

Le label Maternys, qui vient reconnaître la bientraitance des femmes pendant et après leur grossesse, a été attribué par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français aux maternités du GHER de Saint-Benoit et du CHU Sud Réunion, ce qui fait du CHU de La Réunion le premier CHU à être labellisé.



Le professeur Israël Nisand, ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF), actuellement sur l’île, a officialisé, ce jour, la labellisation Maternys au CHU Sud de Saint-Pierre. Cette reconnaissance de la qualité des soins et de la prise en charge des patients est une première pour un CHU en France. La maternité du GHER de SaintBenoit, en direction commune avec le CHU de La Réunion a également obtenu cette reconnaissance mercredi dernier.



Le label Maternys fait suite à une volonté du CNGOF de lutter contre les violences obstétricales et entend valoriser les maternités qui placent la bientraitance des femmes au cœur de la prise en charge et de leur parcours de soin.



Par ailleurs, Les patientes prises en charge au sein d’une maternité labellisée Maternys bénéficient d’un accès gratuit et personnel à la plateforme Maternys qui offre de l’information sur le suivi de la grossesse, le déroulement de l’accouchement et la prise en charge postnatale. Via cette plateforme, elles disposent également de la possibilité de rendre compte anonymement du déroulement de la grossesse et de leur accouchement afin contribuer au contrôle de qualité de leur maternité.

La labellisation Maternys repose sur 12 recommandations :

- Transparence des maternités

- Améliorer l’information

- Entretien prénatal précoce

- Confort du nouveau-né

- Autonomie des patientes

- Toute intervention en urgence donne lieu à une explication avant la sortie de maternité

- Projet de naissance modèle proposé à toutes les patientes

- Disponibilité H24 d’une analgésie démédicalisée

- Pertinence des soins

- Accompagnement des patientes

- Formation du personnel



Après une visite des services et des moments d’échange avec les personnels hospitaliers du GHER et du CHU Sud, une cérémonie officielle de remise du label a été organisé sur chacun des sites en présence de la Direction Générale, des Présidents des Commissions Médicales d’Etablissements et et des chefs de service des maternités récompensées.