Le CHU de La Réunion ciblé par une cyberattaque

Le CHU de La Réunion est touché par une cyberattaque. Alors que l'accès à internet a été coupé, des analyses sont en cours afin d’évaluer les impacts et d'identifier les mesures correctrices complémentaires à mettre en œuvre. Par N.P - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 09:51

Le communiqué du CHU :



Le CHU de La Réunion subit actuellement une cyberattaque.



Celle-ci a été détectée précocement et fait l’objet de mesures adaptées afin de protéger la continuité des soins, de nos données et de nos outils informatiques.



L’accès à internet a été coupé jusqu'à nouvel ordre et l'accès à distance aux applications dans le cadre du télétravail a été suspendu. Cependant la messagerie est toujours accessible, tout comme l’ensemble des applications depuis les postes de travail du CHU.



A ce jour, la prise en charge de nos patients continue à être assurée normalement.



Les équipes de la direction des systèmes d'information et le responsable sécurité des systèmes d'information sont mobilisés comme la direction générale en lien avec les autorités régionales et nationales. Des analyses sont toujours en cours afin d’évaluer les impacts et identifier les mesures correctrices complémentaires à mettre en œuvre.