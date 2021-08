A la Une . Le CHU condamne les tentatives d’intrusion

Après l’article que Zinfos974 a publié le 6 août sur des personnes qui se sont introduites au sein du centre hospitalier pour filmer des lits vides et la tentative d’hier de certains manifestants d’accéder au site pour vérifier les hospitalisations dans le service de réanimation, le CHU condamne fermement ces agissements. L’établissement se réserve le droit de porter plainte contre les personnes qui ont commis ces actes. Par NP - Publié le Dimanche 8 Août 2021 à 06:05

Le communiqué :

Suite à l’article paru sur ZINFOS 974 le 6 août 2021, ainsi que les appels à « vérification » de l’occupation des capacités d’hospitalisation dédiées à la gestion de la crise sanitaire COVID 19, le CHU tient à condamner avec la plus grande fermeté l’intrusion d’individus au sein des services de soins de ses sites, avec l’intention de « filmer les lits vides de réanimation ».

Si l’hôpital public est un service public accessible à tous, il est interdit de filmer à l’insu de l’établissement les locaux, les personnels de même que les patients, du fait du haut niveau de sécurité de l’activité de l’établissement, ainsi que pour veiller au respect de l’intimité des patients et permettre aux personnels hospitaliers de travailler dans des conditions sereines.

Le CHU s’inquiète de la diffusion de fausses informations, rumeurs, en particulier sur les réseaux sociaux et appelle à un minimum de respect envers les soignants et personnels hospitaliers engagés depuis près de 20 mois dans une gestion de crise sans précédent.

Rappelons et saluons la mobilisation sans faille, le sens du service public et l’engagement exemplaire de l’ensemble des professionnels hospitaliers de La Réunion, quel que ce soit leur secteur d’intervention depuis le début de cette crise sanitaire.

Enfin, la gouvernance hospitalière du CHU, direction générale et communauté médicale rappellent avoir toujours eu le souci d’expliquer et d’informer sur la gestion de crise COVID, comme peuvent en témoigner les dizaines d’articles, reportages et plateaux télés rendant compte de la réalité de cette gestion de crise depuis l’an dernier.

Le CHU communique régulièrement en toute transparence des informations sur l’évolution des capacités du CHU, ou sur les taux d’occupation des différents services, en lien direct avec l’ARS Réunion ainsi que la Préfecture.

Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires par rapport à toute tentative d’intrusion ou de trouble au sein de l’établissement .

Enfin, le déplacement d’une partie du cortège de manifestants vers le site hospitalier du CHU Nord le samedi 7 août vers 17h a conduit l’établissement à prendre la décision de fermer les accès de l’hôpital par mesure de sécurité, en présence de la police nationale, empêchant les patients d’accéder au site.

Cet évènement inédit est inadmissible, nous le condamnons avec la plus grande fermeté.