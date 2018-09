Communiqué Le CHU améliore la prise en charge des résidents de l’EHPAD de Saint Joseph Le CHU de La Réunion a pu bénéficier récemment de l’installation d’équipements pour améliorer la prise en soin des résidents de l’EHPAD de Saint-Joseph atteints de maladie d’Alzheimer et démences apparentées au stade sévère. Voici le communiqué :

Un espace Snoezelen* et un aquarium ont été installés au cœur de l’EHPAD de Saint Joseph. Ces installations ont été pensées dans le cadre du projet thérapeutique autour des résidents de l’unité sécurisée Alzheimer, afin d’améliorer leurs capacités et leurs conditions de vie au quotidien.



L’aquarium, en plein cœur de l’unité, va redonner aux résidents des repères spatio-temporels. Les activités autour de cet équipement participent à une forme de thérapie reconnue avec notamment des effets bénéfiques sur la baisse de la tension artérielle et entraine une relaxation des résidents. Cet espace fait aussi office de lieu de rencontres et d’échanges pour les résidents et les visiteurs.



Le deuxième lieu aménagé dédié aux résidents est un espace Snoezelen. Cette salle de stimulations sensorielles confortable et rassurante, favorise l’éveil des cinq sens par la musique, les jeux de lumière et de couleurs, la vibration, les sensations tactiles et olfactives. Les techniques employées par l’équipe soignante formée à cette prise en charge spécifique sont variées : aromathérapie, dalles tactiles, relaxation, colonnes à bulles (simple ou interactive), musique, et parfois même massage. Tout est pensé pour détendre les résidents et calmer leurs angoisses, permettant une approche non médicamenteuse de la prise en charge de leurs troubles du comportement.



Le CHU de La Réunion tient à remercier les partenaires qui ont permis le financement de ces projets. Ainsi, l’opération Pièce Jaunes de la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a permis le financement de l’espace Snoezelen et l’aquarium a été financé par une banque locale.

*Créée par deux psychologues hollandais, la méthode Snoezelen - contraction des termes néerlandais "snuffelen" (renifler) et "doezelen" (somnoler) - est une approche originale de la prise en charge de la personne dépendante. Elle consiste à mettre en avant l'éveil des sensations physiques au cœur de la prise en charge des personnes atteintes de troubles de l'apprentissage et de la communication.





