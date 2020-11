Santé Le CHU Sud pose la première pierre de la future Maison des Parents

Le CHU a posé la première de la future Maison des Parents de son site Sud. Cette structure aura pour but d'accompagner les enfants dans leur traitement en permettant aux parents d'être sur place et ainsi garder le lien familial. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 15:34

Le communiqué du CHU:



Pose de la première pierre de la future Maisons des Parents sur le

site Sud du CHU de La Réunion



Ce mardi 24 novembre a eu lieur la pose de la première pierre de la future Maison des Parents (Maison d’Accueil Hospitalière) sur le site Sud du CHU de La Réunion.



La création de cette maison d’accueil hospitalière est l’aboutissement d’un projet ambitieux mené par la Maison des Parents de l’Océan Indien, son Président – le Docteur Jean Luc MICHEL, sa Directrice Osna DJARFFARDJEE et l’ensemble de son CA, qui répond à la fois aux besoins d’accompagnement des enfants et adultes hospitalisés et s’inscrit dans la continuité de la mise en place de la première maison des parents de l’île de la Réunion sur le site Nord.



Le CHU de La Réunion a souhaité soutenir cette démarche de construction d’une 1ère Maison d’Accueil Hospitalière sur le site Sud en mettant à disposition de la MPOI un terrain de 1500 m² qui permettra de rendre le quotidien de ces familles plus agréable. Ainsi le lien familial pour les patients sera maintenu, ce lien étant un maillon si important dans la prise en charge.



La future structure sera composée de 8 chambres doubles et permettra d’héberger jusqu’à 16 personnes avec un accès privilégié au CHU. Elle concourra ainsi à réduire la durée de séjour des patients et à faciliter la participation des parents dans les décisions médicales de leur enfant hospitalisé tout en leur proposant un lieu de vie apaisant.



De nombreux partenaires se sont mobilisés pour rendre ce projet possible :

• La Fondation Hôpitaux Paris - Hôpitaux de France,

• L’Agence Régionale de Santé,

• La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte,

• La Fondation Crédit Agricole Réunion-Mayotte,

• La Société de Concassage et de Préfabrication de La Réunion,

• Le Groupe CRC,

• Le Rotary Club de Saint Leu,

• Le Groupe Ravate,

• Ladies’ Circle 32,

