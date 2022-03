Communiqué Le CHU-SUD est "le plus grand désert chirurgical de France"

Alors que le Premier ministre a finalement décidé d’annuler sa visite à La Réunion, le député David Lorion interpelle Jean Castex mais également Olivier Véran ministre de la Santé sur "le renforcement indispensable de l'offre chirurgicale et de soins liés du CHU Sud". Dans une lettre ouverte, David Lorion leur rappelle que Le CHU-SUD est "le plus grand désert chirurgical de France". Il demande la création d’un nouveau plateau technique avec un bloc de 8 salles, dont 2 pour l’anesthésie locale. Par NP - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 12:48

La lettre du député David Lorion :



L’hôpital public de La Réunion du 25ème département de France en nombre d’habitants poursuit sa difficile réorganisation et prend du retard par manque de moyens financiers et humains, dans l’offre publique de soins et de prise en charge des patients.



Je souhaite attirer votre attention sur le Centre Hospitalier Universitaire Sud de Saint-Pierre (CHU Sud), touchant plus de 400 000 habitants, qui reste trop souvent le parent pauvre du développement et de la couverture de soins. Les distances et surtout les contraintes géographiques de transport entre la partie Nord de l’île et le territoire Sud justifient que le CHU Sud soit en mesure de répondre globalement aux besoins d’urgence, de proximité et aux spécificités médicales de sa population. Les données montrent que le bassin sud de la Réunion est le territoire le moins bien doté en blocs opératoires de l'ensemble du territoire national (5,3 salles pour 100 000 habitants, pour une moyenne nationale de 12 !).



Ce qui fait dire aux professionnels qu’il constitue "le plus grand désert chirurgical de France". Cela n'est pas sans conséquences pour la santé de la population du sud de La Réunion et bien au-delà, puisque le bloc opératoire du CHU sud a de nombreuses missions de recours pour La Réunion, Mayotte, les TAAF, voire Madagascar, les Comores, et parfois l'île Maurice.

Le constat des difficultés, avec les insuffisances des plateaux techniques et le manque de salles, est établi. Des projets de nouvelles installations pour développer l’offre chirurgicale doivent être examinés pour rattraper et élargir l’offre de soins chirurgicaux.



La création d’un nouveau plateau technique avec un bloc de 8 salles, dont 2 pour l’anesthésie locale est le minimum qui compenserait le déséquilibre actuel. Le projet en cours de création de seulement 3 salles supplémentaires dans des locaux déjà exigus ne rattrapera pas le retard d’offre de soins. Ce développement doit pouvoir restaurer les capacités de la chirurgie infantile du CHU Sud dont nous vous avons déjà alerté sur l’iniquité de son transfert vers le Nord. Les problèmes générés par les insuffisances actuelles du bloc sont réels. Pour les patients, les praticiens doivent allonger les délais de prise en charge, notamment pour les pathologies cancéreuses ou, pire, opérer une sélection des pathologies.



Pour les chirurgies d’urgence, l’augmentation des délais entrainent des complications graves et une augmentation du séjour hospitalier. Plus globalement, cet effet de saturation crée une perte d’efficacité et de chance pour les patients. Pour les équipes soignantes médicales et paramédicales, cette situation d’insuffisance des plateaux techniques doit être compensée par la réalisation d’interventions le week-end avec des fonctionnement d’astreinte. Toutes les équipes observent une augmentation des tensions, un épuisement professionnel, une majoration des risques psycho-sociaux et des départs vers des établissements ou des centres mieux dotés par rapport au nombre de la population. Votre séjour à La Réunion est sans doute le moment des constats des améliorations, mais aussi des insuffisances.



En ma qualité de député élu dans la circonscription du CHU Sud, je voulais partager avec vous mon inquiétude en espérant qu’elle devienne celle de votre Ministère dans les mois qui viennent. Messieurs les Ministres, je vous prie d’agréer mes sincères salutations lors de votre séjour à La Réunion.



PS : sources : sae-diffusion.sante.gouv.fr/sae-diffusion/recherche.htm