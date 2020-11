A la Une . Le CHOR met en place une unité COVID

Depuis le début de la crise COVID, le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), qui n’est pas un hôpital de première ligne, s’organise. Le CHOR a mis en place des actions prises afin de protéger le public et le personnel. Pour pouvoir répondre aux urgences liées à cette pandémie, une unité dédiée aux patients COVID a été ouverte. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 10:50 | Lu 309 fois

Le CHOR dispose maintenant d'une unité d'hospitalisation de médecine de 14 lits, entièrement dédiée aux patients Covid+ et ce, tel que le prévoit le schéma régional. Cette unité est opérationnelle et, est conforme aux recommandations nationales d'hygiène et de sécurité.



Dans cette unité, toutes les chambres sont conformes et permettent l'accueil d'un patient Covid+. Dès lors qu'un patient est suspect Covid, il est mis en isolement, les protocoles Covid sont alors appliqués, en attente des résultats de son test. S'il est positif, il est orienté et pris en charge par le CHU Nord.





Regis Labrousse

