Communiqué Le CHOR et l’EPSMR sensibilisent ses professionnels aux différentes visions du monde

Dans le cadre de la semaine européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées, le CHOR et l’EPSMR ont sensibiliser leur personnel au handicap visuel et à la collaboration avec les personnes porteuses de handicap. Par NP - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 17:17

Le communiqué:



Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) ont inscrit, depuis quelques années maintenant, les thématiques du handicap au travail et du maintien dans l’emploi comme axes structurants de sa politique de ressources humaines dans le cadre de leur projet social respectif.



Cette politique volontariste en faveur du handicap au travail s’est concrétisée, dès 2017 par la signature de la première convention de partenariat avec le FIPHFP et le 10 mai 2021, par la signature de la deuxième convention de partenariat avec le FIPHFP avec des engagements encore plus forts des deux partenaires.



Après une première convention sur la période 2017-2020 axée sur la structuration de cette politique, la professionnalisation de la référence handicap et le maintien dans l’emploi, la convention 2021-2023 consolide les actions mises en œuvre et amplifie la politique handicap des deux hôpitaux de l’Ouest et vise à :

- développer une politique de recrutement inclusive notamment via le recrutement d'apprentis et de jeunes

- mettre en œuvre des actions de formation sur le handicap à destination des managers

- développer des partenariats avec les parties prenantes de la politique handicap du CHOR/EPSMR.



SEEPH 2022 : sensibiliser au handicap invisible



Depuis quelques années, les 2 établissements, le CHOR et l’EPSMR, mènent des actions de sensibilisation et de communication sur le handicap au travail à destination de nos agents au cours de la Semaine Européenne de l’Emploi des personnes handicapées (SEEPH) en ciblant tout particulièrement le handicap invisible.



Cette année, les actions se dérouleront en deux temps.



La 1re journée, mercredi 16 novembre 2022 a été consacré à la thématique du handicap visuel à des fins de sensibilisation, mais aussi à des fins de prévention des risques professionnels liés au travail sur écran.



Cette journée s’est déroulée sous la forme d’ateliers de nos partenaires (opticiens, IRSAM, etc.) ou des services propres de nos établissements (Médecine du travail, DRH).



Les professionnels ont ainsi pu découvrir une exposition photo « Une autre vision du monde » représentant des emblèmes de la faune et de la flore réunionnaises vus au travers des yeux de personnes souffrant de différents handicaps visuels.



Cette exposition, avec le soutien du FIPHFP, pourra faire l’objet de prêt à d’autres administrations qui souhaiteraient communiquer dans le futur sur ce handicap.



La 2e journée de cette action jeudi 17 novembre 2022 sera consacrée au DUO DAY, action permettant d’accueillir des personnes en situation de handicap au sein des différents services.



Cinq équipes ont formé des duos pour faire découvrir leurs mondes respectifs :

- la production en restauration collective en milieu hospitalier par les agents de production culinaire de l’Unité de Production Alimentaire Collective (UPAC)

- la partie restauration en liaison froide ainsi que le self par les agents de restauration de la cuisine relais

- les métiers de la pharmacie (préparateur en pharmacie hospitalière, logisticien et métier du secrétariat en pharmacie à usage interne) par les agents de la pharmacie

- les métiers de la santé aux consultations externes : aide-soignant, infirmier et secrétaire médicale

- les métiers de la direction des ressources humaines (secrétariat RH, gestionnaire RH, référente handicap, encadrement RH).