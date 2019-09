Communiqué Le CHOR et l’EPSMR investissent dans la mobilité durable

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, le Centre Hospitalier Ouest Réunion et l’Etablissement Public de Santé Mentale ont le plaisir d’officialiser leur engagement pour le développement du covoiturage.



Aux côtés de la société Karos et du collectif Mobilité*, les deux hôpitaux de l’Ouest ont en effet déployé ce lundi 16 septembre la version « Entreprises » de la célèbre application mobile spécialisée dans le covoiturage domicile-travail.



Les 2000 agents des deux établissements bénéficient maintenant de mesures incitatives exclusivement mises en place pour eux par leur employeur : aide financière au covoiturage, cadeaux à gagner et places de parking réservées aux conducteurs qui prennent un passager, etc.



Les employés passagers d’un trajet Karos bénéficient ainsi de tarifs attractifs. Ceux qui disposent déjà d’un abonnement au réseau de transport Kar’Ouest ont ainsi droit à 2 trajets domicile-travail gratuits par jour. Les autres paient l’équivalent de la moitié d’un ticket de bus par trajet. Quant aux conducteurs Karos, ils sont rémunérés à hauteur de 10 centimes par kilomètre et la différence est ensuite prise en charge par Karos et par la direction des deux établissements.



Cette solution de covoiturage sur mesure offre ainsi un moyen idéal pour les agents conducteurs comme pour les agents passagers de réduire drastiquement leur budget transport. Elle améliore la qualité de vie au travail et crée du lien social. Elle est également l’occasion pour chacun de réaliser chaque jour un geste utile à la préservation de

l’environnement.



Une campagne de communication est déjà en place au sein des établissements pour informer les agents de cette initiative.



* Le collectif mobilité est composé d’agents des deux établissements qui oeuvrent au développement de solutions

de transport alternatives à l’automobile (bus, pistes cyclables, covoiturage etc.) NP Lu 88 fois





