Le CFP MFR du Tampon offre deux jours de congés aux personnels vaccinés

Le directeur du CFP MFR du Tampon espère faire des émules. Ce vendredi, il a annoncé à son personnel leur offrir deux jours de congés supplémentaires pour s’être fait vacciner contre la covid. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 17:47

A ce jour 100 % des salariés de ce centre de formation sont vaccinés ou ont reçu une dose. Il y a un mois de cela, ce n’était pas le cas. "Le vaccin n’a jamais été un sujet tabou. Nous sommes une petite équipe.



Les conversations sur le sujet se sont donc faites de manière informelle et surtout nous avons fait en sorte de casser les fakes news comme l’histoire de la cuillère ou encore le test antigénique qui vire au positif sous l’action de l’eau du robinet", explique le directeur du centre de formation et de promotion des maisons familiales et rurales de La Réunion, Jimmy Galbois. Des témoignages de collègues proches ont achevé de convaincre les plus réticents. "Tant que la morbidité est loin, on ne se rend pas compte".



Cette récompense, c’est aussi un moyen d'éviter d'avoir à isoler un formateur ou fermer le centre sur plusieurs jours. "Nous avons une plateforme à distance mais ce n’est pas comme les cours en présentiel", rappelle Jimmy Galbois.



Quant au secret médical, "ici il n’y a pas eu de soucis", assure le directeur qui privilégie le dialogue.



La nouvelle de ces deux jours de congés supplémentaires a été bien accueillie par les formateurs. Si Audrey, référente du titre professionnel animateur en gérontologie, n’était "pas pressée de mettre le vaccin", elle a reçu sa première injection le mois dernier et l’a fait "d’abord pour moi et ma famille".



"Jours de congés ou pas"



Pour Sophie, formatrice en insertion professionnelle et référente handicap, se faire vacciner est avant tout une question de civisme. "Jours de congés ou pas, chacun de nous, de manière individuelle, avait déjà pris l’initiative de se faire vacciner vis-à-vis des autres personnels et du public que l’on accueille", confie-t-elle.



Bien évidemment, il ne sera pas imposé aux stagiaires de se faire vacciner "mais nous sommes tenus, pour ceux qui sont en formation animateur gérontologie, de rappeler que la vaccination est quasi obligatoire dans leur future fonction", souligne Jimmy Galbois.



