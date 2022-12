Communiqué Le CEVIF adresse ses vœux et informe de la fermeture de sa permanence jusqu'au lundi 2 janvier

Vendredi 23 Décembre 2022 à 10:19

"C'est avec une pointe de sel et de levain que l'équipe du CEVIF vous adresse ses voeux pour 2023. Parce qu'il n'est point de bon travail sans humanité, De projet professionnel sans coeur et passion, Et de réussite sans main à la pâte ! Joyeux Noël et Bonne Année 2023 ! " Le CEVIF en partenariat avec l'association Ékopratik est Lauréat 2022 du Prix Académique La Réunion décerné par le fonds MAIF pour l'éducation pour le projet BOulangerie SOlaire et LEvain (Boussole). Nous vous informons que la permanence du CEVIF sera fermée du Vendredi 23 Décembre 2022 à 12h 00 au Lundi 02 Janvier 2023 inclus. Nos bureaux ré-ouvriront le Mardi 03 Janvier à 08h00. Pour toute urgence, nous sommes sur le 0692.145.845.