Communiqué Le CESER reconduit son bureau

Le Conseil économique, social et environnemental de La Réunion a organisé les élections de mi-mandature pour le renouvellement. Sans surprise, Dominique Vienne a été confirmé en tant que président.

Par GD - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 14:03 | Lu 71 fois

Le communiqué :



Ce mercredi 17 février, dans le cadre des élections de mi-mandature de l’assemblée consistant au renouvellement du Bureau, le CESER de La Réunion, réuni en séance plénière, a réélu à sa présidence Dominique VIENNE à l’unanimité. L’ensemble de la gouvernance a également été renouvelé au sein du Bureau composé de 24 conseillers, dont 11 vice-présidents(e)s thématiques.



Les conseiller(e)s du CESER ont réélu à l’unanimité Dominique VIENNE, Président du CESER de La Réunion, et les deux Premiers Vice-Présidents, Philippe DOKI-THONON et Jean-Pierre RIVIERE.



Confirmant ainsi leur confiance dans la présidence qui a conduit les 3 premières années de l’actuelle mandature, les conseiller(e)s ont approuvé les orientations proposées par le Président VIENNE pour les 3 prochaines années.



Avec l’ambition d’« ouvrir la voie et d’éclairer l’action publique » et faire du CESER , un « acteur du changement », le Président VIENNE a défini 3 grandes orientations qui doivent guider les travaux des 6 commissions de l’assemblée :

> agir pour relever les défis autour des grandes transitions ;

>faire Territoire collectivement pour une île plus forte ;

> faire Société pour révéler un « espace de vie commun » et articuler autour de 7 trajectoires : territoriale & démographique, économique, environnementale, éducative, alimentaire, citoyenne, sociale & du bonheur.



Pour les 3 prochaines années, le Président Dominique VIENNE propose que le CESER de La Réunion inscrive 4 axes prioritaires autour des enjeux suivants :

>Territoires

> Environnement/Santé

> Solidarité/Citoyenneté

>Emploi/Jeunesse



L’assemblée du CESER a également élu 6 Vice-président(e)s appelé(e)s à présider les commissions, 12 Vice-président(e)s et 5 membres qui siégeront au Bureau aux côtés de la Présidence.



Des nouveaux arrivants au CESER de La Réunion

Lors de la première assemblée plénière, une séquence était notamment consacrée à l’installation de nouveaux arrivants siégeant au CESER :

> M. Jacques BHUGON, représentant la CGTR,

> Mme Julie DEVEAUX, représentant les Jeunes Agriculteurs,

> M. Fabrice HANNI représentant la SICR

> M. Patrick SERVEAUX, représentant le MEDEF





Publicité Publicité