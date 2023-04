Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Le CEDTM et la Ville de Saint-Leu œuvrent de concert à la revégétalisation des plages

Le centre d’études et de découverte des tortues marines de Saint-Leu s’apprête à lancer en juin-juillet prochain un grand chantier de revégétalisation en plantes endémiques et indigènes la portion de plage à l’entrée nord de la Ville entre Kélonia et la résidence Gabriel.

L’équipe a présenté ce vendredi matin au Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, le projet qui consistera dans un premier temps à l’enlèvement des plantes exotiques envahissantes telles que les zépinards. De gros moyens matériels mécaniques seront alors engagés dans la ravine des colimaçons sur le domaine public maritime, explique Léo Pairain, chef de projet sur le programme de réhabilitation des plages de ponte au centre d’études et de découverte des tortues marines.

Le CEDTM bénéficie de moyens financiers l’Etat sur la lutte contre les exotiques, du plan un million d’arbres et des moyens techniques de la Mairie pour l’installation d’un système de conduites d’eau enterrées pour l’entretien du site. En arbustes, les veloutiers et du manioc seront plantés. Pour la partie arborée, le Porcher, le Mahon bord’mer, le Latanier rouge et le Takamaka seront également intégrés dans le paysage afin de favoriser la ponte des tortues marines à proximité de Kélonia.

La Ville de Saint-Leu multiplie depuis 2017 le partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs pour végétaliser le littoral. A terme, l’intégralité du linéaire du littoral Saint-Leusien sera ainsi réhabilitée. Bruno Domen a indiqué que les services techniques mettront ainsi en place un point d’eau et participeront au défrichage et si besoin à l’évacuation des déchets.

A plus long terme, les scolaires et le grand public seront invités à s’approprier progressivement cette action de revégétalisation, à l’image des précédentes actions en face du cimetière marin et dans la zone de l’aire marine éducative du centre-ville.









