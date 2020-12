Le CCEJ de Saint-Paul réunit en séance plénière le 12 décembre dernier

Le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes s’est réuni en séance plénière ce samedi 12 décembre à 9h dans la Salle de Conférence du Front de Mer de Saint-Paul. L’occasion de procéder à la restitution des travaux engagés depuis un an et de présenter les projets pour 2021.



En présence de Nila RADAKICHENIN, déléguée aux Affaires Scolaires et de Kevin DAIN, délégué à la jeunesse et chargé du suivi du Conseil Municipal des Jeunes, les élus du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes se sont réunis en séance plénière le 12 décembre dernier.



Chaque commission a procédé à une restitution des travaux engagés depuis un an, cela s’est traduit par des rencontres avec les différents services de la mairie : la direction de la restauration scolaire et de la nutrition, la direction du sport et celle de la santé. Pour inspirer leurs projets, les jeunes élus se sont également rendus sur le terrain : plage de l’Hermitage en compagnie des agents de la Réserve Marine, visite de l’Aquarium de Saint-Gilles puis randonnée sur le Chemin Bellemène.



« A un an de notre mandature, nous avons dans nos commission respectifs, travaillé et fait le choix de projets que nous voulons mener l’année prochaine, Cette séance plénière va nous permettre de valider ces projets afin de les présenter aux élus adultes », commence Marie Mélanie ALEXIS de l’école élémentaire les Chocas et présidente du CCEJ.



Sensibilisation aux violence et au harcèlement dans le milieu scolaire avec la mise en place d’actions éducatives ; sensibilisation à la préservation et à la protection des plages et du lagon et la découverte des lieux patrimoniaux de Saint-Paul à travers le sport feront partie des projets présentés lors du prochain Conseil Municipal pour validation.



Enfin, les jeunes élus ont découvert avec plaisir le clip « Non, non, non » de Camélia JORDANA aux paroles revisitées à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant organisé le 20 novembre dernier. Il a été tourné avec 10 marmailles du CCEJ. De la place du Débarcadère, place lo Peplaz, en passant par l’Etang Saint-Paul et le Moulin à eau, les lieux les plus emblématiques de la Ville de Saint-Paul y sont valorisés.