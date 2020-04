Le CCAS de St-Paul achemine trois tonnes de marchandises à Mafate par la voie des airs

La ville de Saint-Paul via son CCAS a organisé tôt ce vebndredi matin la distribution de 115 colis alimentaires. L'opération était destinée aux familles de Mafate, et plus précisément envers les administrés des îlets des Lataniers, des Orangers, de Roche Plate et de Marla.



Quatre rotations d’hélicoptère ont décollé du site de la Rivière des Galets afin d'acheminer pas moins de 3 tonnes de denrées alimentaires. Des denrées récupérées auprès de la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM). Audrey Fontaine, élue déléguée aux affaires sociales et vice présidente du CCAS de la mairie de Saint-Paul nous livre les détails de cette opération :