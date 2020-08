A la Une .. Le CCAS de St-Leu fermé ce mercredi pour cause de suspicion de Covid-19

Le CCAS de Saint-Leu sera fermé ce mercredi, indique la ville dans un communiqué, ci-dessous. Deux agents ont reçu une personne possiblement atteinte du Covid-19. L'établissement sera désinfecté ce jour. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 07:47 | Lu 376 fois

Cette décision se veut préventive suite à un incident survenu hier, mardi 18 Août 2020 à la fermeture du service. En effet, deux agents du CCAS ont reçu une personne en suspicion de covid. Ils ont été mis en septaine et appelés à se faire dépister. Une désinfection des locaux a également été programmée ce jour et, par mesure de précaution, le service restera fermé aujourd'hui. Pour toutes les urgences, les administrés sont invités à se rendre au CCAS de Piton ou à nous contacter au 0262 34 80 03. La Ville de Saint-Leu s'excuse pour la gêne occasionnée et rappelle l'ensemble des usagers à la vigilance et au respect des gestes barrières. La Ville de Saint-Leu informe les usagers de la fermeture exceptionnelle de l'accueil du CCAS du Centre-ville de Saint-Leu ce jour, mercredi 19 Août 2020.