Rubrique sponsorisée Le CCAS de Sainte-Marie au secours de près de 300 familles pendant le confinement Face à la crise sanitaire exceptionnelle actuelle, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Sainte-Marie a dû s'adapter afin de poursuivre son action envers les plus fragiles. Afin de veiller à la continuité de l'action sociale, une permanence téléphonique a notamment été mise en place, alors que l'accueil est fermé au public. Colis alimentaires, service pour faire ses courses de première nécessité ou récupérer ses médicaments: le CCAS de Sainte-Marie vient en aide aux plus fragiles.

L'aide alimentaire: une priorité

Les fins de mois sont assurément plus difficiles pour un grand nombre de Sainte-Mariens dans cette situation inédite de confinement. C’est pourquoi, l’aide alimentaire reste la principale urgence du CCAS. En partenariat avec le Collectif d’Animation de Sainte-Marie (COASM) et l’association ADESIR, la distribution des colis alimentaires et des paniers de fruits et légumes se fait par secteur.

Comment recevoir un colis alimentaire ?



Un numéro s'impose pour ceux qui souhaitent recevoir un colis alimentaire : 0262 90 20 22 Un entretien permet, dans un premier temps, de faire un point sur la situation générale du demandeur afin de définir les aides sociales auxquelles il a droit. Un agent du Service d’Intervention Sociale (SIS) rappelle ensuite dans les jours qui suivent pour compléter les informations, préciser les pièces administratives nécessaires à l’instruction de la demande et informer le bénéficiaire de la date de livraison du colis alimentaire, si le dossier est accepté.



Concernant les paniers de fruits et légumes offerts par le Département, ils sont destinés uniquement aux seniors de plus de 60 ans ou aux foyers composés d’une personne porteur de handicap.



Une vingtaine d’agents sont à pied d’oeuvre pour assurer la préparation et la distribution des colis en adoptant les directives sanitaires en rigueur. C’est ainsi que près de 300 familles ont pu être secourues depuis le début du confinement...



Des transports pour réaliser les courses alimentaires des personnes isolées



Pendant cette période de confinement liée au Coronavirus, le CCAS de Sainte Marie a mis en place un système de transport permettant de faire les courses de première nécessité. Les personnes isolées ( munies d'un justificatif précisant qu'elles ont 60 ans et plus, ou une situation de handicap), peuvent bénéficier de cette aide.



Un trajet par jour a lieu ( programmé le lundi, mercredi et vendredi), et effectué dans deux minibus du CCAS. Trois personnes maximum sont autorisées à chaque sortie ( soit 18 personnes transportées par semaine).



Les chauffeurs sont équipés de masques, gel hydroalcoolique,désinfectant et de gants afin de garantir la sécurité de tous.



Des transports pour aller chercher ses médicaments



Les personnes âgées de 60 ans et plus, en situation de handicap ou les personnes socialement isolées, présentant un risque tel que visé par l'assurance maladie, peuvent bénéficier d'une aide au transport de médicaments.



Pour bénéficier de ce service qui concerne essentiellement les onze pharmacies conventionnées avec le CCAS de Sainte Marie, il faut appeler le 0692 40 96 80



Deux situations peuvent se présenter :

- Renouvellement d’ordonnance, la pharmacie prépare les médicaments que les chauffeurs du CCAS passent récupérer.

- Nouvelle ordonnance, c’est le médecin traitant qui transmet à la pharmacie qui les prépare et l’équipe du CCAS passe les récupérer et les transmet au bénéficiaire.



