Le CCAS de Saint-Paul recense les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées ou isolées)

Le recensement des personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées ou isolées) est indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de déclenchement de tout plan d’urgence.



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Mairie de Saint-Paul est chargé de recenser les personnes concernées et d’assurer la mise à jour des données afin d’assurer un suivi régulier ; le CCAS utilise donc un Registre des personnes vulnérables pour aider les personnes fragiles et/ou isolées en cas de risques exceptionnels (cyclones).



Ce registre des personnes vulnérables est nominatif et confidentiel. Il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d’urgence.



Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?

– Les personnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie spécifique.

– les personnes âgées de 65 ans et plus résidents à leur domicile,

– les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidents à leur domicile,

– les personnes adultes en situation d’handicap résidents à leur domicile



Comment s’inscrire?

L’inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire.

L’inscription peut être réalisée, soit :

– par la personne concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal,

– par un tiers (parent, médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile…etc.)



Pour vous inscrire, il suffit de contacter le CCAS

– par téléphone : 0262 45 76 45

– par mail : ccas@mairie-saintpaul.fr

– ou par courrier : Centre Communal d’Action Sociale – 19, rue Evariste de Parny BP73 97 862 Saint-Paul Cedex