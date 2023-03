Le CCAS de Saint-Paul et le Secours Catholique distribuent des repas et des kits d’hygiène aux sans-abri

Ce samedi 18 mars s’est tenue une action en direction du public sans domicile fixe. Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul s’est associé au Secours Catholique qui a réalisé une distribution de repas et de kits d’hygiène. Ces kits sont composés de gel douche, de shampoing, d’un lait hydratant, d’une brosse à dents, d’un dentifrice, d’une brosse à cheveux, de rasoirs, d’une mousse à raser, de lingettes nettoyantes, de mouchoirs, de préservatifs et des protections hygiéniques pour les femmes.



Cette action s’est déroulée dans un premier temps sur la place de l’Eglise à Saint-Paul puis dans un second temps dans le jardin de la mairie annexe de La Saline-les-Bains en présence de Virginie SALLÉ, élue de ce bassin de vie. Deux lieux distincts pour afin d’intervenir au plus près des personnes en grande précarité. Les bénéficiaires sont suivis dans le cas des maraudes du CCAS et sont accompagnés par une éducatrice de rue des bassins de vie de Saint-Gilles-les-Bains et de Saint-Paul Centre.



Pour les personnes en situation de grande précarité, le Secours catholiques est présent sur la Place de l’Église tous les samedis à 10h30.