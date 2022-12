Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le CCAS de Saint-Paul assiste au 1er Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du Bassin Ouest

Ce vendredi 9 décembre, le Centre Communal d’Action Sociale assiste au 1er Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du Bassin ouest 2022. Un forum organisé au Pôle Culturel et Sportif de Trois Bassins : L’Alambic. Un événement réparti en quatre thématiques : Accès aux droits, Prévention, Insertion et Santé & Bien-être. L’occasion pour le CCAS de Saint-Paul de présenter l’action “J’ai des droits” et l’équipe des travailleurs sociaux et de sa diversité (assistants de services sociaux, éducateurs spécialisé de rue…) et des différents dispositifs proposés proposés par le CCAS. En marge, le Centre Communal d’action sociale présentait l’action “Un petit déjeuner avant tout” qui consiste à confectionner un petit déjeuner équilibré de manière ludique.

Au programme : Accès aux droits : CCAS de Saint-Paul :

– Jeu autour des droits.

– Film reportage.

– Les différents métiers des travailleurs sociaux et les accompagnements possibles à Saint-Paul.

– Les aides sociales facultatives et légales du CCAS de Saint-Paul.

– Information sur la veille sociale et sur la domiciliation.

– Information concernant l’accueil inconditionnel et l’accompagnement social mené par les travailleurs sociaux.

– Présentation du travail de proximité à travers le déploiement des travailleurs sociaux dans les bassins de vie.

– Valorisation de la richesse de l’équipe pluridisciplinaire à travers la notion de parcours d’accompagnement social.

Le Département de La Réunion :

– La Caravane d’accès aux droits : espace d’accueil mobile, informations et orientation.

– Présentation des missions des services territorialisés (aides sociales aux adultes et actions de santé).

CCAS du Port :

Présentation des aides déployées pour faciliter les démarches et permettre l’accès aux droits des administrés Portois.

CCAS de Saint-Leu :

– Présentation du dispositif « épicerie sociale » géré par l’association K’DI le Cœur.

– Présentation du dispositif de micro-crédit personnel.

– Animation d’un atelier interactif écologique et économique « gestes responsables ».

– Échange autour d’un pique-nique partage.

Prévention

CCAS de Saint-Paul :

– « Le p’tit déj’ avant tout » : atelier cuisine équilibrée autour du petit-déjeuner et atelier dégustation (fruits, gâteaux lontan et café coulé).

Le Département de La Réunion :

– ÉCRAN TOTAL « Kozman l’Écran » et « Pour une meilleure santé du budget » par les Services de Prévention et de Polyvalence Insertion.

– Kaz Oté : accompagnement des personnes en addiction.

CCAS de La Possession :

– Promotion de la plateforme numérique du CCAS : SOLIDAR’IT & le réseau social Ensembl’.

– Sensibilisation autour du bénévolat, et de l’entraide intergénérationnelle.

– Atelier numérique sur des tablettes tactiles : quiz KAHOOT (application) sur le thème de la solidarité.

SCOPAD :

– Accompagnement budgétaire et prévention de l’endettement : atelier « Mallette ».

MISSION LOCALE OUEST :

– Dressing solidaire « Mobiléo » Insertion : Le Département de La Réunion :

Présentation des dispositifs d’accompagnement et d’aides à l’insertion :

– R+, R+CIE

– Aide Financière à l’Insertion, Fond Départemental d’Aide aux Jeunes et Nouveau Pack Jeune Citoyen.

– Accompagnement global.

– Tremplin Pour l’Insertion.

– Aides à la création d’entreprises.

– Académie des Dalons

– CNARM

– Cellule d’insertion Par l’Innovation.

– Comité Territoriaux de l’Insertion et de l’Emploi

Pôle Emploi :

– Accompagnement global.

CCAS du Port :

– Présentation du territoire « Zéro Chômeurs » par la Direction de la Cohésion Sociale et Économique de la Ville du Port.

– Présentation du maillage territorial « insertion professionnelle et sociale », action partenariale menée par la Ville, la Maison Départementale, l’État, le CCAS et les partenaires du territoire.

Mission Intercommunale de l’Ouest :

– Stand « village insertion » avec la présentation des dispositifs (foyer jeunes travailleurs, contrat d’engagement jeunes et autres dispositifs de la mission locale). Santé et bien-être

Le Département de La Réunion :

– Présentation du « Week-End de la Parentalité » et du Pass bien-être.

Ville de Trois Bassins :

– Sensibilisation au diabète à travers une marche culturelle, sur inscriptions avec le CCAS de la ville.

– Exposition photos de 35 tableaux sur l’histoire de la commune.

– Atelier tisane et bienfaits en aromathérapie : exposition, préparations et confections.

– Atelier cuisine et nutrition : confections et dégustation.

