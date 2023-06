Communiqué Le CCAS de Saint-Denis invite à la gratitude

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis lance une campagne à destination de tous les habitantes et habitants de la capitale réunionnaise, invitant chacun à profiter de la fête des mères et des pères pour exprimer sa gratitude envers ses parents. Par un simple « Merci Maman », « Merci Papa », ce sont toutes les valeurs partagées de génération en génération qui sont mises en avant dans cette campagne construite dans une démarche de proximité dans les quartiers de la capitale. Par NP - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 12:30

La fête des mères et des pères est une occasion précieuse pour célébrer et remercier nos parents pour leur amour, leur soutien et leur dévouement inconditionnels tout au long de notre vie. Toutefois, trop pris dans le tumulte du quotidien, beaucoup ont tendance à oublier d’exprimer de la gratitude pour ce qui semble désormais acquis. C’est pour rompre avec ce constat et pour impulser un esprit bienveillant que le CCAS de Saint-Denis souhaite encourager toutes les dyonisiennes et tous les dyonisiens à exprimer leur reconnaissance envers leurs parents, qu'ils soient présents ou non, à travers des gestes, des paroles et des actes d'affection. Pour impulser cette vague de remerciement, une campagne visuelle est lancée pour la fête des mères et sera prolongée pour la fête des pères à partir du 9 juin 2023.



Dans une démarche participative de co-construction dans tous les arrondissements du chef-lieu, plusieurs dyonisiens ont choisi de dire publiquement merci à leur maman pour la fierté inconditionnelle qu’elle a toujours exprimé pour son enfant, pour le respect et la mémoire envers les ancêtres et pour avoir donné la force de dépasser les peines.



Une campagne dans toute la capitale



Ainsi visible dans toute la capitale à partir de ce mardi 23 mai, cette campagne vise à promouvoir les valeurs familiales et à renforcer les liens intergénérationnels au sein de la communauté dionysienne. Cette reconnaissance du rôle primordial des parents contribue à nourrir un environnement familial sain, propice à l'épanouissement de chacun.



Le CCAS de Saint-Denis invite toutes les dyonisiennes et tous les dyonisiens à profiter de cette occasion pour témoigner leur amour et leur gratitude envers leurs parents. Que ce soit par un simple appel téléphonique, une carte personnalisée, un repas partagé ou toute autre manifestation d'affection, chaque geste compte et peut créer des souvenirs précieux.



« Au sein CCAS de Saint-Denis, nous accordons une importance primordiale au bien-être de l'ensemble de nos administrés. La fête des mères et des pères est l'occasion idéale pour honorer nos parents, leur exprimer notre amour et notre reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire pour nous », a déclaré David Belda, Président Délégué du CCAS de Saint-Denis. « Nous constatons aussi qu’il est bon de rappeler certaines valeurs fortes qui composent notamment le socle familiale mais aussi le rôle et la responsabilité du parent. La parentalité, peu importe la diversité des structures des familles, implique auprès des enfants les mêmes responsabilités, les mêmes attentions, les mêmes protections ainsi que les mêmes soutiens. Et tout cela passe par la transmission de valeurs. Nous souhaitons par cette mise en avant rappeler que la transmission est indispensable ».



Le CCAS de Saint-Denis encourage également les dyonisiennes et dyonisiens à partager leurs histoires et leurs moments spéciaux sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #mercimaman et #mercipapa. Cela permettra de créer une atmosphère de gratitude et de célébration collective, où chaque message compte et contribue à inspirer les autres.