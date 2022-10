Communiqué Le CCAS de Saint-Benoît financera la téléassistance pour le public en perte d'autonomie

La commune de Saint-Benoît, à travers son CCAS, lance un dispositif d’aide financière pour la téléassistance, à destination des personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap qui vivent seules chez elles. Cet équipement permet à la personne en difficulté d'obtenir rapidement de l'aide 24h/24 et 7j/7. Par N.P - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 15:33





L’aide d’un montant de 40€/mois permettra de couvrir les frais d’installation et de services pour une durée d’un an maximum. Elle sera accordée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sous conditions de ressources, en tenant compte également de la situation d’isolement et de perte d’autonomie.



Près de 30 personnes devraient en bénéficier pour un montant total de 18 000€ pris en charge à 80% par le Conseil Départemental dans le cadre du Pacte de Solidarité. Chaque bénéficiaire sera libre de choisir son prestataire et son dispositif d’alarme : bracelet, montre ou médaillon. L’aide sera versée directement par le CCAS au prestataire retenu par le bénéficiaire.



En pratique, le coût de l’équipement d’un système de téléassistance est évalué à 480€ en moyenne par an. Le CCAS prendra en charge 100% de la somme pour une année. Les années suivantes, les bénéficiaires pourront compter sur le crédit d’impôt service à la personne qui permettra de réduire la facture de 50%.



Pour plus d’informations, contactez le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Benoît au 0262508824 ou par mail

