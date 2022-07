Le CCAS dan’ zot kartié : plus de proximité pour l’aide sociale

La municipalité de Saint-Leu est soucieuse d’accompagner au mieux les personnes dans le besoin. Les difficultés financières et la précarité sociale touchent une part grandissante de la population.

A l’accueil du CCAS, nos agents reçoivent de plus en plus d’usagers qui sollicitent le service d’aides facultatives. Dans ce contexte, nous améliorons le service rendu au public, notamment en direction des usagers des quartiers des hauts (Le Plate, la Chaloupe).

C’est pourquoi le CCAS déploie dès ce 4 juillet, un accueil dédié à la constitution des demandes d’aides facultatives au plus près des usagers. Ainsi des permanences délocalisées dans les trois mairies annexes vont se tenir à raison d’une journée par semaine.

Permanence du service d’aides facultatives

Les permanences auront lieu, de 8h00 à 16h00, toutes les semaines à compter du lundi 4 juillet 2022 de la façon suivante :

Le lundi : mairie annexe du Piton

Le mardi : mairie annexe du Plate

Le mercredi : mairie annexe de la Chaloupe