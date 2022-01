A la Une .. Le CBD pourrait offrir une protection contre le Covid-19, selon une étude canadienne

Le cannabidiol (CBD) pourrait, selon des chercheurs de l’Université de Waterloo (Canada), ofrrir une protection contre le Covid-19. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 16:56





Le CBD déjà prescrit médicalement



Les soi-disant "remèdes miracles" contre le Covid-19 ont été nombreux à avoir fait parler d'eux, comme l’hydrochloroquine du professeur Didier Raoult ou l’injection de javel par Donald Trump. Le dernier en date serait le CBD. Une étude de chercheurs de l’université de Waterloo, en Otanrio au Canada, indique que le cannabidiol présent dans le cannabis "semble amorcer une réaction innée du système immunitaire, offrant potentiellement une protection contre des agents pathogènes (tels que ceux de la COVID-19)", précise Global News.D’après les chercheurs universitaires, le composé non psychoactif de la plante augmente la réponse cellulaire de plusieurs protéines produites par le nouveau coronavirus."Quand les cellules dans les poumons ou dans le système digestif sont infectées par un virus, elles ont la capacité de sentir et répondre, avant même que le système immunitaire ne détecte la présence du virus", a détaillé la professeure Robin Ducan, qui a dirigé la recherche, à Global News. "(Les cellules) font cela en activant une réponse immunitaire à l’intérieur d’elles-mêmes, ce qui forme la première ligne de défense. Dans le cas de la COVID-19, la réponse n’est pas très bonne. Ceci contribue donc aux taux élevés d’infection", a-t-elle précisé.Le CBD, qui n’a pas d’effets psychotropes contrairement au THC, peut-être prescrit par des médecins. Il peut être également être disponible dans certains magasins pour ses effets relaxants, sous certaines formes. Un récent décret au Journal officiel interdit désormais la vente et la consommation de fleurs et de feuilles de CBD. Il ne peut donc plus être vendu que sous la forme d’un produit transformé.