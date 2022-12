Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le C.A.S.E. Citerne Troussaille à La Saline inauguré Ce samedi 10 décembre, le C.A.S.E. Citerne Troussaille à La Saline a été inauguré en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, Dominique VIRAMA-COUTAYE, délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie de la Saline et à la Vie Associative, Edwige ZITTE-LEBRETON, déléguée aux Affaires Électorales et chargée du suivi du protocole et Julian TAURAN, délégué à la mise en œuvre et suivi du Plan Ravine sur le territoire et à la Résorption des radiers sur le territoire.





Repoussée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’inauguration du C.A.S.E. Citerne Troussaille était très attendue des habitants et des associations de ce quartier de La Saline. En effet, cette structure contribue à insuffler une nouvelle dynamique à la vie de ce quartier des Hauts du bassin de La Saline. “Nous participons à la redynamisation du tissu associatif dans ce quartier à travers cet équipement de proximité. Dès ce mois de janvier, nous accompagnerons la reprise des activités dans ce C.A.S.E.”, se réjouit Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul. La Ville de Saint-Paul est ravie d’accompagner la reprise des activités au sein de ce C.A.S.E. qui accueillera prochainement des espaces de vie sociale (EVS) en partenariat avec la CAF de La Réunion.Et les activités qui seront proposées ne manquent pas ! Ce C.A.S.E. dispose, par exemple, du seul studio d’enregistrement dans les Hauts pour les musiciens et chanteurs du quartier, les associations y proposent également de la couture, de la broderie, de la musique, de la danse, du sport, des cours de musique, de la capoeira. Sur le plan social, sera mise en place une permanence pour une assistante sociale. Une conseillère numérique devrait intervenir pour aider la population dans leur démarche administrative dématérialisée.Au programme de cette journée festive, un goûter lontan a été proposé aux habitants, il était accompagné par les cuivres de Coche Mahot. Après un défilé des habitants du quartier et des associations, un plateau artistique a accueilli divers groupes dont Maloya Enfant de la Terre, de la danse indienne avec SMD Danse Indienne, et des groupes locaux : Reddim, ensamb’Villentroy, Studio acoustic 422, Malo’r, Del’eritaz… Durant toute la journée, la population de ce quartier a pu découvrir l’objectif de l’atelier numérique, une expositions de photos, un stand couture et un atelier bonsaï.





