Le Bus Santé Mouv se déplace à Savanna

Prochain arrêt prévu au terrain de football Willy-Aubras du quartier de Savanna. Le prochain rendez-vous va se dérouler le samedi 2 mars 2019, de 8 à 12 heures.



Le Bus Santé Mouv revient dans les quartiers saint-paulois. La commune et ses partenaires (l’Agence régionale de santé-Océan Indien et l’association Sport pour tous Réunion) portent cet événement gratuit. Une initiative organisée dans le cadre de la labellisation Saint-Paul, ville santé OMS.



Comme à chaque sortie de ce bus, plusieurs autres structures ou associations s’y associent. La Maison du diabète, l’ARS-OI, la Ligue contre le cancer, l’ARPS, les associations Femmes Solidaire, le Poids des mots, Ou Gingn et ARIV et l’OMS.



Une zumba géante débutera à 9h30. Sans oublier les structures gonflables. Une balade de santé en partenariat avec la Réserve naturelle de l’Étang démarrera à 8 heures.



Retrouvez le programme complet ci-dessous.