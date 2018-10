Le Bus Santé Mouv passe par l’Éperon

Le Bus Santé Mouv repart sur les routes et s’arrête au Karo Banoir du village artisanal de l’Éperon le samedi 27 octobre 2018, de 7 heures à 12 heures.



Une manifestation gratuite portée par la commune de Saint-Paul en collaboration avec l’Agence régionale de santé Océan-indien (ARS-OI) et l’association Sport pour tous Réunion. Il s’agit d’un événement labellisé Ville santé OMS.



D’autres partenaires y participent. La Maison du diabète va proposer des dépistages et effectuer de la sensibilisation. Tout comme le Réseau Oté chargé de la prévention contre les addictions ou l’Ariv en lutte contre toutes les formes de violences et Femme Solid’Air qui combat les violences faites aux femmes.



L’ARS va, elle, informer sur la lutte anti-vectorielle. L’association Ou Gingn sera présente pour parler d’éco-citoyenneté et sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires. Les enfants pourront, eux, se défouler sur des structures gonflables.