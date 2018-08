Le Bus Santé Mouv passe par Barrage ce samedi

L’opération Bus Santé Mouv se tient ce samedi 25 août 2018, de 8 heures à 12 heures. Direction le Case de Barrage pour les habitants du quartier. Le moment pour eux de réaliser entre autres des dépistages de diabète. Et de rencontrer aussi des associations afin d’être sensibilisés à la lutte contre les addictions et la violence intra-familiale.



La manifestation s’inscrit dans le cadre de la labellisation « Ville santé OMS » de la Ville saint-pauloise et est portée par l’Agence régionale de Santé Océan Indien.



Découvrez ci-dessous le programme de la manifestation