Le Bus Santé Mouv fait escale à Barrage

Découvrez ci-dessous le programme de la manifestation:

Toute la journée

Maison du diabète: dépistage diabète, sensibilisation, information, nutrition

Réseau Oté: prévention des addictions

Ariv: prévention contre toutes formes de violences

Femmes Solid’Air: prévention contre les violences faites aux femmes

ARS: Lutte anti-vectorielle

L’association « Le poids des mots »: stand de dégustation de fruits et légumes

L’association « Ou Gingn »: éco-citoyenneté, sensibilisation à une alimentation plus diversifiée

Animations:

Zumba à 10 heures

Structure gonflable

L’opération Bus Santé Mouv se déroulera le samedi 25 août 2018, de 8 heures à 12 heures, au Case de Barrage. L’occasion pour les habitants du quartier d’effectuer entre autres des dépistages de diabète et d’être sensibilisés à la lutte contre les addictions et la violence intra-familiale par plusieurs associations.Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la labellisation « Ville santé OMS » de la commune saint-pauloise et est portée par l’Agence régionale de Santé Océan Indien.