Ville de Saint Paul Le Burger King de Grand Fond inauguré Ça y est: l’ancien Quick installé à Saint-Gilles-les-Bains ne porte plus le même nom. Les clients viennent désormais manger à Burger King depuis son inauguration organisée ce lundi 15 octobre 2018.









Le maire, Joseph Sinimalé, et les élus de son conseil municipal -Patricia Locame, Jean-Marc Aure et Axel Ravenne- assistent également à cette inauguration suivie d’un splendide feu d’artifices.



L’occasion pour eux d’écouter attentivement le discours de Philippe Lariche, président-directeur général de Burger King.



« Je veux vous remercier vous monsieur le maire, vous mesdames et messieurs les élus et tous les services de la mairie qui ont œuvré à l’ouverture de ce restaurant. Je suis fier d’inaugurer le quatrième restaurant Burger King de La Réunion. Nous avons signé un accort tripartite quasiment unique avec la la mairie et Pôle emploi », commente-t-il face à la centaine d’invités présents pour ce changement de nom du restaurant de Grand Fond.



Une entreprise considérée selon lui comme étant à 100 % réunionnaise. Suite à son intervention, terminée sous les applaudissements, le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, prend la parole.



Lui aussi affiche sa fierté de participer à ce grand moment.



« Dès le premier jour, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier grâce aux élus qui m’accompagnent avec un dispositif qui s’inscrit dans l’originalité. La mairie est là pour créer des conditions nécessaires liées au développement économique. Je remercie Philippe Lariche de recruter chez nous des jeunes et des adultes », souligne l’élu dans son allocution.



Il se félicite de l’embauche des saint-paulois à Burger King « sans condition de niveau ». « Burger King assure que ceux qui viennent dans l’entreprise auront une formation et deviendront tous chefs. C’est un exemple », ajoute Joseph Sinimalé.



Il termine en souhaitant un bon vent à la société de restauration rapide. Pour rappel, celle-ci organisait le 29 août dernier une réunion d’information collective et un



Ce service de la mairie de Saint-Paul travaillait avec Burger King sur la Charte de l’emploi aussi paraphée par la ville et le Pôle Emploi. 40 Saint-Paulois étaient recrutés afin d’être formés au métier d’équipier polyvalent.



La commune, via la DPCS porte ce projet grâce au Service Emploi Formation Insertion (SEFI). Le Conseil municipal de la ville votait la création de la Charte de l’emploi lors d’une délibération du 19 décembre 2017.



Cet outil innovant se situe dans la continuité des actions impulsées depuis la signature du partenariat avec Pôle Emploi, voté en Conseil municipal le 24 mai 2016 pour la coordination des acteurs dans la lutte contre le chômage.

