Le Bœuf pays et Romain Leboeuf au menu de la Foire de Bras-Panon





En outre, une trentaine d’animaux de différentes races ont fait le déplacement pour être présentées au public.



Parmi les actions organisées ou co-organisées par la SICA REVIA:

Dès aujourd’hui, samedi 5 mai, la boucherie éphémère Dugain pourra compter sur la présence de Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France, de retour dans l’île après son passage à Miel Vert. Il sera présent pour des démonstrations de découpes et de préparation de vitrines. Dimanche 6 mai, un concours de bovins sera organisé dans la matinée, avant une vente aux enchères, dans l’après-midi. Mercredi 9 mai, Olivier Robert, président de la SICA REVIA sera présent sur le stand de la coopérative. Il se tiendra à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Un concours de la meilleure saucisse est également prévue de 10 heures à 11 heures

La visite d’un meilleur ouvrier de France, spécialisé boucherie-charcuterie, est surtout l’occasion pour les professionnels locaux de se perfectionner à son contact et d’en apprendre davantage sur les ficelles du métier. Aussi, Romain Leboeuf animera plusieurs sessions de formation les lundi 7 et mardi 8 mai à la boucherie Dugain à Bras-Panon, les jeudi 10 et vendredi 11 mai à la boucherie Minatchy, à la Rivière des Pluies.



