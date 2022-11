Rubrique sponsorisée Le Black Friday d'Air Austral : rêvez, voyagez !

Envie de voir la Tour Eiffel, Le Morne, de visiter les temples de Bangkok , de nager avec les tortues à Mayotte ? Et pourquoi pas flâner à Tananarive, se prélasser à Nosy Be ou aller en Afrique du Sud? Vendredi 25 novembre, pour le Black Friday, Air Austral propose des offres promotionnelles exceptionnelles. A vous de rêver, et de vous envoler !

Par Zinfos974 - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 10:03

Le Black Friday d'Air Austral : des offres promotionnelles exceptionnelles au départ de La Réunion, seront au tarif Black Friday ce vendredi 25 novembre uniquement*. Paris, l'Ile Maurice, Bangkok, Mayotte, Tananarive, Nosy Be, Johannesburg, Les Seychelles, Chennai, Tamatave, Diego Suarez, Fort Dauphin, Tulear, Rodrigues, Les Comores vous attendent au départ de Roland-Garros. Vous pouvez également vous envoler pour l'île Maurice au départ de Pierrefonds.



Comment faire pour profiter de ces offres promotionnelles exceptionnelles?



Il suffit de se connecter sur le site web



*Offres exceptionnelles uniquement disponibles vendredi 25 novembre (jusqu'à minuit sur Toutes les destinations d'Air Austral,, seront au tarif Black Friday ce vendredi 25 novembre uniquement*. Paris, l'Ile Maurice, Bangkok, Mayotte, Tananarive, Nosy Be, Johannesburg, Les Seychelles, Chennai, Tamatave, Diego Suarez, Fort Dauphin, Tulear, Rodrigues, Les Comores vous attendent au départ de Roland-Garros. Vous pouvez également vous envoler pour l'île Maurice au départ de Pierrefonds.Comment faire pour profiter de ces offres promotionnelles exceptionnelles?Il suffit de se connecter sur le site web air-austral.com , de se rendre dans les agences Air Austral, en agence de voyages ou de se rapprocher du centre d'appels Air Austral.*Offres exceptionnelles uniquement disponibles vendredi 25 novembre (jusqu'à minuit sur air-austral.com