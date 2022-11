Le Black Friday au centre-ville de Saint-Paul

La Ville de Saint-Paul et l’ Association des Commerçants du cœur de la Ville de Saint-Paul (ACCV) invitent la population réunionnaise à venir faire du shopping pendant 2 jours.Venez faire des affaires lors de ces 2 journées au cœur de la ville avec des ventes flash, des promos et de nombreuses réductions qui vous attendent dans les commerces de Saint-Paul !Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces 2 jours de Black Friday !