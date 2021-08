Le Bilan hebdomadaire de Band cochons

Le communiqué :



5 chasseurs dont un nouveau venu cette semaine.

6 villes et 138 photos ! Imaginez le nombre de photos si toutes les villes avaient seulement 1 chasseur !

La dengue a tendance à diminuer mais il reste encore beaucoup trop de dépôts sauvages !

Masques, plastiques, VHU, non respect des dates de collectes...



Commentaires de chasseurs :

- Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce-que si on devait tout référencer, on perdrait la tête...

- Goni en plastique dans la nature ! Bientôt il se transformera en micro-plastique...

- D3E rouillé à proximité de la Rivière Saint-Étienne

- Dangereux VHU (en sortie de virage à angle droit). Au vu de la rouille, de l'état des pneus et de la végétation dans la benne du camion, il doit être là depuis un sacré bout de temps ! Mais tout y est pour une prise en charge rapide (assurance sur pare-brise + immatriculation sur ce VHU présent en ventouse sur la voie publique)

- Deux VHU côte à côte et lentement recouvertes par la végétation

- Épave

- Divers déchets tout autour du réservoir d'eau du Coteau Sec

- Épave qui n'en fini plus d'être désossée

- À l'arrière de la pile témoin du pont de la Rivière Saint-Étienne, des D3E. La déchetterie n'est qu'à quelques centaines de mètres pourtant

- Goni en plastique. Une fois détérioré, il y aura du micro-plastique dans ce caniveau, direction la ravine puis l'océan...

- Tôles froissées en contre-bas de la route + un tampon de société. Bref, une enquête facile pour retrouver le (la) cochon(ne) !

- D’innombrables déchets ménagers au bord de la route, et absolument rien d'encombrant !

- Sur un même dépôt : bouteille en plastique, visière de casque, carton, pile, canon de serrure, sac banane.

- Rien d'encombrant dans ces déchets déposés au bord de la route : plastique (gamelle, poubelle, sachet de plantation), bois, papier, verre, acier... Terrible !

- Dépôt Casud Sudec Plaine des Gregues. Depuis combien de jours ?

- Ces makottes ne connaissent pas l’existence de la poubelle jaune apparemment…

-Plaque de placoplatre BA18S en bord de route... Quoi de plus normal !!

-Descendre un versant de ravine et accrocher à un arbre un sac rempli d'ordures demande plus d'efforts que de le déposer directement dans sa poubelle. Efforts qu'un cochon est prêt à faire visiblement ! La bêtise et l'absence d'éducation n'ont décidément aucune limite.

-Autour de la salle des fêtes communale, des restes de repas ... Malgré des poubelles et une borne à verre à proximité, des parquettes en polystyrène, des bouteilles en verre et des couverts en plastique sont visibles un peu partout en ce lieu. Quel incroyable manque d'éducation!

-Dans le parking protégé de la salle des fêtes communale, un dépôt sauvage de canapés...

- Dépôt aperçu le 22 juillet alors que la prochaine collecte est prévue pour le 18 août dans cette rue !

- Un sac réutilisable de St-Gilles les Hauts retrouvé ici à Bois Court, près du belvédère de Grand Bassin !

- À proximité de l'ancienne école de Grand Bassin, des masques et mégots peuvent être vus... Quel dommage !

- Dépôts d’ordures réguliers du 470 chemin boeuf.



Malgré des demandes d’aides auprès de la brigade environnement de Saint Pierre, rien n’y fait.

On y trouve des tôles, du bois, des déchets verts, des objets de tout genre de la vie courante…