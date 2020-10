Le Belvédère de Takamaka s'enrichit d'une nouvelle exposition sur la biodiversité

La préservation de la biodiversité réunionnaise est une nécessité absolue pour EDF qui s’engage au quotidien dans ses activités et bien au-delà à accompagner le territoire et les initiatives de ses partenaires.



Des panneaux pour expliquer la biodiversité de la vallée de Takamaka



Les 4 nouveaux panneaux retracent la création de vallée de Takamaka : du vieux volcan éteint à une magnifique vallée des plus sauvages. Du feu à l’eau ! On y découvre une flore et une faune exubérante, des mousses, fougères et orchidées aux zoizos verts, geckos verts des hauts ou anguilles marbrées.



Avec l’arrivée de l’Homme, l’équilibre de cette vallée s’en trouve modifié. De nombreuses espèces invasives, végétales et animales ont été introduites et prolifèrent à un rythme effréné menaçant l’écosystème.



Des acteurs engagés pour préserver ce patrimoine exceptionnel



Conscients de la valeur unique du patrimoine naturel de la vallée de Takamaka, plusieurs acteurs de la biodiversité s’organisent et œuvrent pour sa préservation.



En tant qu’exploitant de la centrale hydraulique, EDF est directement concernée par ces enjeux et s’allie dans la durée à des partenaires comme le Parc National, l’ONF, le Département, la SREPEN, la SEOR et la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu aquatique afin de réaliser des actions pérennes, de préserver et de valoriser ce patrimoine paysager et culturel de la Réunion.